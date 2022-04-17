Marmaris Kaymakamı iftar programında çocukları sevindirdi - Son Dakika
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Marmaris Kaymakamı iftar programında çocukları sevindirdi

17.04.2022 11:29
Marmaris Kaymakamı iftar programında çocukları sevindirdi

Muğla'nın Marmaris İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Ramazan ayı vesilesi ile iftar programlarına devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Ramazan ayı vesilesi ile iftar programlarına devam ediyor. Vakfa kayıtlı vatandaşlar ve çocukların katıldığı iftar programında ilçe Kaymakamı Aksoy davetli çocuklara bayram hediyeleri dağıtarak sürpriz yaptı.

Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz'ın yaptığı dualar ile başlayan iftar programında 100 kişi ellerini semaya kaldırarak dua etti, oruçlarını açtı. Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ve vakıf çalışanlarının görev aldığı etkinlik programında Kaymakam Aksoy tüm masaları dolaşarak vakfa kayıtlı çocuklara akıllı saatler hediye etti. Hepsi ile teker teker konuşan ve Bayram hediyelerini veren Aksoy "Bu mübarek Ramazan ayında çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek bizleri çok mutlu ediyor, Kaymakamlık makamımızın kapısı çocuklarımıza her zaman açık" diyerek çocukların sevinçlerine ortak oldu. - MUĞLA

Marmaris Kaymakamı iftar programında çocukları sevindirdi
Marmaris Kaymakamı iftar programında çocukları sevindirdi
Marmaris Kaymakamı iftar programında çocukları sevindirdi
Marmaris Kaymakamı iftar programında çocukları sevindirdi
Marmaris Kaymakamı iftar programında çocukları sevindirdi
Marmaris Kaymakamı iftar programında çocukları sevindirdi

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Marmaris, Ramazan, Bayram, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris Kaymakamı iftar programında çocukları sevindirdi - Son Dakika


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