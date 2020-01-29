Marmaris Kaymakamından 'Deprem' açıklaması - Son Dakika
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Marmaris Kaymakamından 'Deprem' açıklaması

6 saat önce

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Akdeniz açıklarında meydana gelen depremler ile ilgili bilgi verdi.

Marmaris Kaymakamından 'Deprem' açıklaması, System.String[]

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Akdeniz açıklarında meydana gelen depremler ile ilgili bilgi verdi.


Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sık sık yaşanan ve bugün saat 16.37'de Yunanistan Oniki Adalar açıklarındaki 4,5 büyüklüğünde deprem sonrası Marmari Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini açıkladı.


Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy yaptığı açıklamada, "İlçemizde dün ve bugün bir dizi depremler olduğu belirtilmiştir. Depremler Yunanistan Oniki adalar açıklarında olmuş olup, en yakın yerleşim birimlerimize yaklaşık 115 kilometre, ilçe merkezimize ise 180 kilometre uzaklıkta gerçekleşmiştir. Marmaris'te bu depremler mal ve can kaybına yol açmamıştır ve derinde gerçeklemiş olması sebebi ile ilçemizde hissedilmemiştir. Biz gerek kaymakamlık olarak, gerekse AFAD birim ekibi olarak konuyu takip ediyoruz. Şu anda herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil" dedi. - MUĞLA

Şevket Aksoy, Marmaris, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:29 Kaynak: İHA
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