Marmaris Kaymakamlığı yardıma muhtaç vatandaşlara şefkat elini uzatmaya devam ediyor - Son Dakika

Marmaris Kaymakamlığı yardıma muhtaç vatandaşlara şefkat elini uzatmaya devam ediyor

02.01.2021 11:32
Marmaris Kaymakamlığı yardıma muhtaç vatandaşlara şefkat elini uzatmaya devam ediyor, System.String[]

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Marmaris'te yaşayan evsiz ve kimsesizlere kucak açtı.

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Marmaris'te yaşayan evsiz ve kimsesizlere kucak açtı.

Yardıma muhtaç vatandaşları güvenli ve sıcak bir şekilde yaşam alanlarında misafir eden Marmaris Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı düzenli olarak yardımlara devam ediyor.

Özellikle pandemi sürecinde sokakta yaşayan vatandaşlar hem kendilerinin hem de başka vatandaşların sağlığı açısından tehdit olmaktan da kurtarılıyor.

Vakıf yetkilileri sokakta yaşayan evsiz vatandaşları alıp, soğuk kış şartlarından etkilenmesin diye güvenliği olan, günlük sıcak yemeğin götürüldüğü belediyeye ait tesiste hazırlanan tek kişilik odalarda misafir ediyor.

Marmaris Kaymakamlığı tarafından tespit edilir edilmez güvenli binalara yerleştirilen vatandaşlar verilen hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek "Soğuk havalarda sokakta kalıyorduk. Sokakta kaldığımız her gece bizler için çok zor ve tehlikeliydi. Artık geceleri üşümüyor, virüs bulaşacak mı diye korkmuyor ve güvenli bir ortamda karnımızı doyuruyoruz. Bizlere el uzatan başta Kaymakamımız Ertuğ Şevket Aksoy olmak üzere tüm yetkililere bize sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz" dediler. - MUĞLA

Marmaris Kaymakamlığı yardıma muhtaç vatandaşlara şefkat elini uzatmaya devam ediyor
Marmaris Kaymakamlığı yardıma muhtaç vatandaşlara şefkat elini uzatmaya devam ediyor
Marmaris Kaymakamlığı yardıma muhtaç vatandaşlara şefkat elini uzatmaya devam ediyor
Marmaris Kaymakamlığı yardıma muhtaç vatandaşlara şefkat elini uzatmaya devam ediyor

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris Kaymakamlığı yardıma muhtaç vatandaşlara şefkat elini uzatmaya devam ediyor - Son Dakika


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