Marmaris Kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 aşı daveti - Son Dakika

Marmaris Kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 aşı daveti
10.03.2021 14:53
Marmaris Kaymakamlığı, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 65 yaş üstü vatandaşların randevu almalarına gerek kalmadan Marmaris Devlet Hastanesindeki aşı odalarına gidip aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.
Marmaris Kaymakamlığı, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 65 yaş üstü vatandaşların randevu almalarına gerek kalmadan Marmaris Devlet Hastanesindeki aşı odalarına gidip aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Birinci doz Kovid-19 aşısını yaptırmayan 65 yaş üstü büyüklerimizin, 10 Mart 2021 Salı gününden itibaren, 13 Mart 2021 Cumartesi günü dahil olmak üzere, 09.00-17.00 saatleri arasında, aşı yaptırmak için Marmaris Devlet Hastanesi Aşı Odalarına randevu almadan başvurabilecekler."
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