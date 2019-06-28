Marmaris Kent Konseyi başkanını belirledi
1 saat önce
Beş adayın yarıştığı Marmaris Kent Konseyi Başkanlık seçiminde, yeni Başkan Ufuk Beytekin oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
Beş adayın yarıştığı Marmaris Kent Konseyi
Başkanlık seçiminde, yeni Başkan Ufuk Beytekin oldu.
Marmaris Kent Konseyi olağan genel kurul toplantısı Armutalan
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, Kent Konseyi Başkanı olabilmek için Ahmet Hür, Ahmet Yaşar
Altınöz, İsmail Nejat Özbozdağ, Levent İnan ve Ufuk Beytekin yarıştı. 131 oyun kullanıldığı seçimde ikinci tur oylaması sonucu, 61 oy alan Ufuk Beytekin Marmaris Kent Konseyi Başkanı oldu. - MUĞLA
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