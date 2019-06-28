Son Dakika Haberleri: Marmaris Kent Konseyi başkanını belirledi
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Marmaris Kent Konseyi başkanını belirledi

1 saat önce

Beş adayın yarıştığı Marmaris Kent Konseyi Başkanlık seçiminde, yeni Başkan Ufuk Beytekin oldu.

Marmaris Kent Konseyi başkanını belirledi, System.String[]
Beş adayın yarıştığı Marmaris Kent Konseyi Başkanlık seçiminde, yeni Başkan Ufuk Beytekin oldu.

Marmaris Kent Konseyi olağan genel kurul toplantısı Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, Kent Konseyi Başkanı olabilmek için Ahmet Hür, Ahmet Yaşar Altınöz, İsmail Nejat Özbozdağ, Levent İnan ve Ufuk Beytekin yarıştı. 131 oyun kullanıldığı seçimde ikinci tur oylaması sonucu, 61 oy alan Ufuk Beytekin Marmaris Kent Konseyi Başkanı oldu. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
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