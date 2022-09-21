Marmaris Kent Konseyi'nden Yangın Açıklaması: Aksaz Lojmanları Tahliye Edilmeye Başlandı - Son Dakika
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Marmaris Kent Konseyi'nden Yangın Açıklaması: Aksaz Lojmanları Tahliye Edilmeye Başlandı

21.09.2022 23:14

Marmaris Kent Konseyi, orman yangını dolayısıyla Aksaz askeri üssündeki lojmanlarda yaşayanların tahliye edilmeye başlandığını duyurdu.

Marmaris Kent Konseyi, orman yangını dolayısıyla Aksaz askeri üssündeki lojmanlarda yaşayanların tahliye edilmeye başlandığını duyurdu.

Marmaris Kent Konseyi, bugün Marmaris'te çıkan orman yangını dolayısıyla Aksaz askeri üssündeki lojmanlarda yaşayanların tahliye edilmeye başlandığını duyurdu. Marmaris Kent Konseyi nin sosyal medya hesabında yapılan açıklama şöyle:

"Marmaris yangınından maalesef haberler kötü. Aksaz lojmanları tahliye edilmeye başlandı. Lojmanda yaşayanlar servislerle tahiliye ediliyor. Marmaris yanıyor."

Marmaris Ticaret Odası ise ise tahliye edilmekte olan yurttaşların konaklayabilecekleri yerlere ilişkin iletişim bilgilerini yayınladı.

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Kaynak: ANKA

Kent Konseyi, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Kent Konseyi'nden Yangın Açıklaması: Aksaz Lojmanları Tahliye Edilmeye Başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Kent Konseyi'nden Yangın Açıklaması: Aksaz Lojmanları Tahliye Edilmeye Başlandı - Son Dakika
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