Marmaris Ticaret Odası ise ise tahliye edilmekte olan yurttaşların konaklayabilecekleri yerlere ilişkin iletişim bilgilerini yayınladı.

Marmaris Kent Konseyi, bugün Marmaris'te çıkan orman yangını dolayısıyla Aksaz askeri üssündeki lojmanlarda yaşayanların tahliye edilmeye başlandığını duyurdu. Marmaris Kent Konseyi nin sosyal medya hesabında yapılan açıklama şöyle:

Kaynak: ANKA

Kent Konseyi, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris Kent Konseyi'nden Yangın Açıklaması: Aksaz Lojmanları Tahliye Edilmeye Başlandı - Son Dakika

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