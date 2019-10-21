Son Dakika Haberleri: Marmaris Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Son Dakika Güncel Marmaris Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Marmaris Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

1 saat önce

5. Uluslararası Marmaris Kısa Film Festivali ödülleri, Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Marmaris Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

5. Uluslararası Marmaris Kısa Film Festivali ödülleri, Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 3 bin 238 filmin başvuru yaptığı yarışmada, 19 filme ödül verildi.


Bu yıl 111 ülkeden toplam 3 bin 238 filmin başvuru yaptığı 5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri, zorlu bir eleme maratonunun ardından Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerine kavuştu. Törene Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, meclis üyeleri, festival komitesi üyeleri, sanatçılar, yönetmenler ve çok sayıda sinemasever katıldı.


Törenin açılış konuşmasını yapan Festival Direktörü Şeref Öztürk, "Bu yıl festivali takip etmek için, yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce sinemaseverin Marmaris'e geldi. Festivalin amaçlarından birisi de kültür ve sanat turizmini kentimize kazandırarak, ülkemiz ve Marmarisimizin adını bu alanda da hak ettiği noktaya getirmek" şeklinde konuştu. Öztürk, festival bünyesinde düzenlenen foruma katılan 14 ülke yönetmen ve yapımcıyla uluslararası yeni projelere imza atma kararının alındığını konuşmasında dile getirdi.


Tears isimli filmiyle Ulusal Liselerarası birincilik ödülünü kazanan Remziye Zeynep Çetinkaya'nın ödülünü Belediye Başkanı Mehmet Oktay verdi. Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü Perihan Savaş alırken Sinema Emek Ödülü de Meriç Başaran'ın oldu. - MUĞLA

Film Festivali, Armutalan, Marmaris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 56'ncı kez kapılarını açıyor
Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, kırmızı mayolu pozuyla hamile olduğunu duyurdu Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı Belediye başkanı, önceki dönem alınan milyonluk helikopteri satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:28:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]