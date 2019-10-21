Marmaris Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

5. Uluslararası Marmaris Kısa Film Festivali ödülleri, Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 3 bin 238 filmin başvuru yaptığı yarışmada, 19 filme ödül verildi.



Bu yıl 111 ülkeden toplam 3 bin 238 filmin başvuru yaptığı 5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri, zorlu bir eleme maratonunun ardından Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerine kavuştu. Törene Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, meclis üyeleri, festival komitesi üyeleri, sanatçılar, yönetmenler ve çok sayıda sinemasever katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Festival Direktörü Şeref Öztürk, "Bu yıl festivali takip etmek için, yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce sinemaseverin Marmaris'e geldi. Festivalin amaçlarından birisi de kültür ve sanat turizmini kentimize kazandırarak, ülkemiz ve Marmarisimizin adını bu alanda da hak ettiği noktaya getirmek" şeklinde konuştu. Öztürk, festival bünyesinde düzenlenen foruma katılan 14 ülke yönetmen ve yapımcıyla uluslararası yeni projelere imza atma kararının alındığını konuşmasında dile getirdi.



Tears isimli filmiyle Ulusal Liselerarası birincilik ödülünü kazanan Remziye Zeynep Çetinkaya'nın ödülünü Belediye Başkanı Mehmet Oktay verdi. Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü Perihan Savaş alırken Sinema Emek Ödülü de Meriç Başaran'ın oldu. - MUĞLA