Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açıldı

17.11.2020 12:38
Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açıldı, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal ve vatandaş odaklı hizmetleriyle Türkiye'de ilkleri yapmaya, vatandaşların daha çağdaş, daha modern bir Muğla'da yaşaması için projeler üreterek hayata geçirmeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal ve vatandaş odaklı hizmetleriyle Türkiye'de ilkleri yapmaya, vatandaşların daha çağdaş, daha modern bir Muğla'da yaşaması için projeler üreterek hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında Türkiye'de bir ilk olarak Menteşe ilçesinde hizmete açtığı Kısa Mola Merkezi, Milas ve Fethiye ilçelerinin ardından Marmaris ilçesinde de hizmete açıldı.

İl genelinde Kısa Mola merkezi 4'e çıktı

Menteşe, Milas ve Fethiye ilçelerinde faaliyetlerine devam eden, son olarak Marmaris ilçesinde hizmete açılan Kısa Mola Merkezinden 5 yaş ve üzeri engelli bireyler yararlanıyor. Ailelerin engelli bireylerini bırakabildikleri Marmaris Kısa Mola Merkezi, huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu bir merkez olarak hizmet veriyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün büyük bir hassasiyet ile üzerinde durduğu Engelli Ailelerine Kısa Mola hizmetinin sayısı Marmaris ilçesinde de açılmasıyla birlikte 4'e çıktı.

Kısa Mola merkezlerinde Covid-19 tedbirleri en üst seviyede

Ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Kısa Mola Merkezlerinde çocukların eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçirebilmeleri için COVID-19 tedbirleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Birçok tedbirin alındığı Kısa Mola Merkezlerinde COVID-19 önlemleri kapsamında hizmetten yararlanmak isteyen engelli bireylerin maske takma zorunluluğu bulunuyor. Aynı saat diliminde sadece bir kişi hizmetten yararlanabiliyor. Ayrıca merkezler engelli bireyler gelmeden önce ve gittikten sonra dezenfekte ediliyor. Personel de maske ve siperlik ile hizmet verirken, her engelli bireyden sonra maske değişimi sağlanıyor. Randevusu kesinleşmiş engelli bireylerin transfer işleminde araçta şoför ve refakatçı dışında kimse bulunmuyor ve maske ile hijyen kuralları çerçevesinde nakil işlemi gerçekleştiriliyor.

Marmaris ilçesinde hizmete açılan Kısa Mola Merkezi'nden yararlanan Öykü Naz Gencer'in annesi Sultan Gencer, Kısa Mola Merkezi'nde verilen hizmetlerden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gencer, "Kısa Mola Merkezinin hizmetlerinden yararlanmadan önce kızım kendisine zarar vereceği düşüncesi nedeniyle hiç oyuncak oynamıyordu. Bir çocuk elinden oyuncağını aldığı zaman canı yanacak korkusu vardı. Ancak buradaki eğitmenler sayesinde korkuları geçti. Marmaris Kısa Mola Merkezi'nde çocuğumu bırakabileceğim güvenli ve huzurlu bir ortam oluşturulmuş. Eğitmenler tarafından çocuklarımıza ilgi en üst seviyede. Marmaris ilçemize böyle bir hizmeti kazandırdığı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA

Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açıldı
Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açıldı
Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Marmaris, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açıldı - Son Dakika


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