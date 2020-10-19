Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açılıyor - Son Dakika

Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açılıyor

19.10.2020 10:50
Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açılıyor, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylere sahip ailelerin bireylerini süreli olarak bırakabilmeleri amacıyla Marmaris ilçesinde oluşturduğu ve açılışı için hazırlıklarını sürdürdüğü Kısa Mola Merkezi önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylere sahip ailelerin bireylerini süreli olarak bırakabilmeleri amacıyla Marmaris ilçesinde oluşturduğu ve açılışı için hazırlıklarını sürdürdüğü Kısa Mola Merkezi önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal ve vatandaş odaklı hizmetleriyle Türkiye'de ilkleri yapmaya, vatandaşların daha çağdaş, daha modern bir Muğla'da yaşaması için projeler üreterek hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında Türkiye'de bir ilk olarak Menteşe ilçesinde hizmete açtığı Kısa Mola Merkezi, Milas ve Fethiye ilçelerinin ardından bu kez de Marmaris ilçesinde hizmete açılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün katılımıyla açılışı planlanan Marmaris Kısa Mola Merkezi, ailelerin engelli bireylerini bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu bir merkez olarak hizmet verecek.

Menteşe, Milas ve Fethiye ilçelerinde faaliyetlerine devam eden, bu kez de Marmaris ilçesinde hizmete açılacak olan Kısa Mola Merkezinden 5 yaş ve üzeri engelli bireyler yararlanacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün büyük bir hassasiyet ile üzerinde durduğu Engelli Ailelerine Kısa Mola hizmetinin sayısı Marmaris ilçesinde de açılmasıyla birlikte 4'e çıkacak. - MUĞLA

Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açılıyor
Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açılıyor
Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açılıyor
Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açılıyor
Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Marmaris, Engelli, Muğla, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açılıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor
Denizli valisinin eldiven takmadığı için uyardığı dönerci: Sıcakta plastik eldiven kullanmak daha sağlıksız Denizli valisinin eldiven takmadığı için uyardığı dönerci: Sıcakta plastik eldiven kullanmak daha sağlıksız         
10:49
CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı         
09:57
Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar         
09:54
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Bakan Koca'ya Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız         
09:39
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi         
08:54
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 11:23:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris 'Kısa Mola' merkezi hizmete açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei