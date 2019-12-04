Marmaris 'Kısa Mola' verecek

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ailelerin engelli çocuklarını kısa süreliğine bırakabileceği 'Kısa Mola' isimli evlerin ilçede hayata geçirileceğini söyledi.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlar ve aileleri Kültür ve Sanatevi'nin ev sahipliğinde Farkındalık Şenliği'nde buluştu. Marmaris Belediyesi ve Engelli ve Aileleri Birliği Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği farkındalık etkinliğine, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve meclis üyeleri de bu anlamlı günde dernek üyelerini yalnız bırakmadı.



Etkinlikte konuşan Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay Hasar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir kutlama günü değil, farkındalık ve birlik beraberlik günü olduğunu vurguladı. Türkiye'de 8.5 milyon engelli vatandaşın bulunduğunu ifade eden Dernek Başkanı Hasar, "Bizler beyaz bastonumuzla, tekerlekli sandalyemizle, işitme cihazımızla ülkemizde mücadele ediyoruz. Tüketen bireyler değil, üreten bireyler olmak istiyoruz. Engelimizi saklamadan bu toplumun içinde yer almalıyız" şeklinde konuştu. Destekleri için Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a ve belediye yönetimine de teşekkür eden Hasar, en kısa zamanda Belediye bünyesinde engelli vatandaşlara ve yaşlılara hizmet birimi oluşturulacağını söyledi.



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da göreve geldiklerinden bu yana engelli vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürmeleri yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. "Her birimiz birer engelli adayıyız" diyen Başkan Oktay, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce Muğla'da hayata geçirilen Kısa Mola adlı projenin Marmaris'te de başlayacağını duyurdu. Projeyle aileler, engelli çocuklarını kısa süreliğine Kısa Mola evine bırakıp, sosyal hayatlarına zaman ayırabilecek.



Konuşmaların ardından engelli çocuklar ve aileleri çeşitli gösteriler ve müzikle gönüllerince eğlendi. - MUĞLA