Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı - Son Dakika

Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı

7 saat önce

Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan gümrüklü deniz limanında, hastalıkların önceden tespit edilip müdahale ve önlem alınması için Ankara'dan talep edilen termal kameralar takıldı.

Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan gümrüklü deniz limanında, hastalıkların önceden tespit edilip müdahale ve önlem alınması için Ankara'dan talep edilen termal kameralar takıldı.

Termal kamera ile sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazlar monte edilerek hizmete başladı. Sağlık odası(karantina odası) kuruldu ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile donanım kullanması kararı alındı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yolcu giriş bölümüne "Yeni Korona virüsten nasıl korunabiliriz" pankartları birkaç farklı dilde görünür şekilde yerleştirildi.

Turizm sezonu henüz açılmadığı için şimdilik Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan feribotla gelen gemi yolcularına yapılan işlemde aralarında Türk, Gürcü, Alman, İngiliz, Rus, Ukraynalı, Yunanlı 96 yolcu ve mürettebat sağlık görevlilerinin başında bulunduğu termal kameralar önünden geçerek kontrolleri yapıldı.

Yolcular kameranın çalışmasından memnun ve tedirgin olmadıklarını aksine mutlu olduklarını belirttiler. Termal kamera sağlık görevlileri tarafından belirlenen derece vücut ateşine duyarlı olarak çalışıyor ve her gemi seferinde sağlık görevlileri tarafından kontrol ediliyor

Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı

Marmaris, Termal, Ankara, Muğla, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsten ölen Türk vatandaşının ailesi, cenazenin Türkiye'ye getirilmesine sıcak bakmıyor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu

Son Dakika Haberleri
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı
13:44 Kadınlar günü için bir araya geldiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 16:11:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]