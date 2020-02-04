Marmaris merkezine inen yaban domuzlarını beslediler - Son Dakika
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Marmaris merkezine inen yaban domuzlarını beslediler

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçe merkezine yaban domuzu sürüsü indi.

Marmaris merkezine inen yaban domuzlarını beslediler, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçe merkezine yaban domuzu sürüsü indi. Aç oldukları değerlendirilen yaban domuzlarına çevredekiler yiyecek verdi.

Marmaris ilçesinde, oteller ve lüks villaların bulunduğu sitelerle çevrili Cumhuriyet Caddesi'nde, dün saat 20.30 sıralarında 6 yaban domuzunu görenler şaşkınlık yaşadı. Bisiklet yolunda bir süre dolaşan yaban domuzları, bir restoranın önüne geldi. Yaban domuzlarını görenlerin bazıları korkuyla kapıyı kapatırken, kimisi ise domuzları besleyerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İnsanlara yaklaşmayan yaban domuzları, restoran kenarına bırakılan ekmekleri yedikten sonra bölgedeki ormanlık alana giderek gözden kayboldu.


Cumhuriyet Caddesi, Marmaris, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:18 Kaynak: DHA
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