Marmaris MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

Marmaris MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Muğla'nın Marmaris MHP ilçe Başkanı Kemal Kalemci 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.
Muğla'nın Marmaris MHP ilçe Başkanı Kemal Kalemci 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Kalemci mesajında, " Dumlupınar'da cereyan etmiş olan Başkomutanlık meydan muharebesi dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihteki yerini almış, göğüs kabartan bir başarıya imza atılmıştır. Köşeye sıkıştırılmış, işgale uğramış, bitkin düşmüş, şehit olmuş, canı yanmış bir milletin neleri başarabileceğini göstermiştir. Türk Milletine gösterilen esareti reddederek gücünü sınamaya çalışanlara tarihi bir ders verilmiştir. Herkes iyi bilmelidir ki Türk Milleti dünya durdukça yaşayacaktır. Birliğimize, varlığımıza karşı kötü emeller besleyenler, ölümü içerisinde öldürmüş bir milletin neler yapacağı ortadadır. İşgal altındaki Anadolu topraklarının kurtuluşunun gerçekleştiği Türk Milletinin top yekün katıldığı 30 Ağustos büyük bir zaferin adıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük Türk Milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun" sözlerine yer verdi. - MUĞLA
Son Dakika CHP Gençlik Kolları Başkanı, Ebru Timtik paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı İskoçya Premiership'te ilk 6 hafta kaybetmeyen Rangers, Celtic'in 114 yıllık rekoruna ortak oldu Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini bitirmek üzere Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü Liverpool'u penaltılarda 5-4 mağlup eden Arsenal, Community Shield şampiyonu oldu Oscar Cabezas'tan Galatasaray ve transfer açıklaması: Bedavaya bile giderim Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti