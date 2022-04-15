Marmaris Milli Parkı arı ve arıcılara yuva oldu - Son Dakika
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Marmaris Milli Parkı arı ve arıcılara yuva oldu

15.04.2022 12:21
Marmaris Milli Parkı arı ve arıcılara yuva oldu

Ege ve Akdeniz'in birleştiği coğrafyada yer alan Marmaris Milli Parkı, yaklaşık 60 bin arı kolonisine ev sahipliği yapıyor.

Ege ve Akdeniz'in birleştiği coğrafyada yer alan Marmaris Milli Parkı, yaklaşık 60 bin arı kolonisine ev sahipliği yapıyor.

Arı konaklama noktalarının yüzde 50'si yazın yaşanan orman yangınlarından etkilenen Muğla'nın Marmaris ilçesinde, arıcılara Marmaris Milli Parkı sığınak oldu.

1996 yılında milli park ilan edilen 29 bin 206 hektar alana sahip kızılçamlarla dolu Marmaris Milli Parkı'nda arı ve arıcılar için konaklama noktaları tespit edilerek tahsis edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangın sonrasında arıcıların mağduriyet yaşamamaları için bölgedeki diğer arı konaklama noktalarında yoğunlaşmaları artırdı.

Konaklama kapasitesi en üst seviyeye çıkarılan milli park alanı içerisinde kalan Adaköy Mahallesi'nde 77 arı konaklama noktasında 17 bin koloni, Beldibi Mahallesi'nde 62 arı konaklama noktasında 21 bin koloni olmak üzere, Balan Dağı, İçmeler ve Turunç mahalleleri ile toplamda 60 bin arı kolonisi bulunuyor.

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oda kayıtlarına göre geçen yıl 8 gün süren yangında 1335 arı konaklama noktasından 881'ini kaybettiklerini söyledi.

"Arıcılığın devamı için çalışmalar yürütüyoruz"

Yangından hemen sonra yeni alanların belirlendiğini aktaran Ayhan, "Marmaris Milli Parkı arıcılarımıza açıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle iş birliği içinde arıcılığın devamı için çalışmalar yürütüyoruz. Eğitimler veriyoruz. Arı ürünleri üretimi ile arıcılarımızı ayakta tutacağız. 2019 yılında Marmaris Çam Balı'na coğrafi işaret almıştık. Geçtiğimiz yıl yangınlara rağmen 9 ton coğrafi işaretli bal ürettik. Bu yıl rekoltemizin artacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl çok daha fazla artarak Marmaris balı sofralarda yerini alacak." ifadelerini kullandı.

27 yıldır arıcılık yapan 52 yaşındaki Tamer Türkoğlu da Tarım ve Orman Bakanlığına, il ve ilçe müdürlükleri yetkililerine teşekkür ederek, devletin arıcılara sahip çıktığını dile getirdi.

Arıcıların orman yangınlarından en çok etkilenen meslek grubu olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, "Arıcılar olarak bize sahip çıktılar. Allah razı olsun. Daha önce verilmeyen yerler arıcılara açıldı. Çam balı üretiminde sıkıntı yok. Üretime yangının olmadığı noktalarda devam ediyoruz. Vatandaşımıza aynı kalitede çam balı üretiyoruz." diye konuştu.

59 yaşındaki arıcı Mustafa Sarı ise milli parkın arıcılara açılmasıyla çam balı üretimine devam ettiklerini aktararak, "Bu yılki üretim daha iyi olacak. Vatandaşımız rahat rahat çam balını tüketebilirler." dedi.

Arıcılara devlet desteği

Marmaris Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçen yıl yaşanan yangınlar sonrasında arıcılık işletmelerinin üretimi sürdürebilmeleri adına arı kolonilerini beslemeye yönelik 4 milyon 500 bin lira değerinde 155 ton şeker, 92 ton arı keki ve 83 ton arı yemi dağıtımı gerçekleştirdi.

Yangından hasar gören arıcılık işletmelerinin tespit edilen zararları için ORKÖY, TARSİM, Cumhurbaşkanlığı Acil Destek Ödeneği ve AFAD İnsani Yardım Ödeneği ile arıcıların zararları karşılandı.

Marmaris Milli Parkı'nın yanı sıra Datça, Menteşe ilçeleri ile Aydın'ın Söke ve Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Park sahaları da arıcılara açıldı.

Bal üretimi, arılı kovan varlığı ve arıcı sayısı ile Türkiye'de ilk sırada yer alan Muğla'dan, ülkenin çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'i karşılanıyor.

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Hisarcık, Marmaris, Tarım, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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