Marmaris MTO Başkanı Ayhan: "Küresel salgını fırsat bilenlere göz açtırmayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Marmaris MTO Başkanı Ayhan: 'Küresel salgını fırsat bilenlere göz açtırmayacağız' - Son Dakika Ekonomi

Marmaris MTO Başkanı Ayhan: "Küresel salgını fırsat bilenlere göz açtırmayacağız"

6 saat önce

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) fırsatçılığı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasını çalıştıracaklarını bildirdi.

Marmaris MTO Başkanı Ayhan:

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) fırsatçılığı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasını çalıştıracaklarını bildirdi.

Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz aralık ayında Çin'de ilk olarak tespit edilen ve küresel çapta bir salgına dönüşen Koronavirüs'ün (kovid-19) yol açtığı panik ve korkunun vatandaşları mağdur etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Son dönemde yaşanan salgın sonrası ihtiyaç duyulan temizlik maddesi ve gıda ürünlerinde fiyat artışı yapılmaması gerektiğine dikkati çeken Ayhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Küresel çapta bir salgına sebep olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından (DHÖ) "pandemi" olarak ilan edilen koronavirüs, ülkemizde de görülerek halkımızda erken paniğe yol açmıştır. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımız tarafından olası bir karantina durumunda mağduriyet yaşamamak adına marketler, eczaneler ve medikal depolara maske, kolonya, dezenfektan ve gıda malzemesi için yoğun bir talep başlamıştır."

Ayhan, yoğun talebi fırsat bilerek ellerinde bulunan bu ürünleri fahiş fiyata satmak isteyen kişilerin olduğu bazı bölgelerde tespit edildiğini kaydetti

Özellikle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklama yapılarak bu kişiler hakkında gerekli cezai yaptırımların uygulanacağı açıklamasını hatırlatan Ayhan, "Biz de Marmaris Ticaret Odası olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Küresel salgını fırsat bilenlere göz açtırmayacağız."değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs, Marmaris, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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