Marmaris ocak ayında bahar havası sahil ve parkları doldurdu - Son Dakika
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Marmaris ocak ayında bahar havası sahil ve parkları doldurdu

6 saat önce

Ocak ayında bahar havası sahil ve parkları doldurduMARMARİS'te, kış ayında güneşli havayı görenler, sahile ve parklara gidip, bir yandan deniz manzarasının keyfini çıkardı bir yandan da yürüyüş ve spor yaptı.

Ocak ayında bahar havası sahil ve parkları doldurdu

MARMARİS'te, kış ayında güneşli havayı görenler, sahile ve parklara gidip, bir yandan deniz manzarasının keyfini çıkardı bir yandan da yürüyüş ve spor yaptı.

Yurdun birçok bölgesinde soğuk ve karlı hava etkili olurken, Marmaris merkezde yazdan kalma günler yaşanıyor. Caddelere konumlandırılan elektronik termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte, ocak ayında güneşli havayı görenler, sahile ve parklara akın etti. Atatürk Caddesi'nden oteller bölgesi olarak bilinen Uzunyalı mevkisine kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yolu, koşan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binenlerle doldu. Aileleriyle sahile gelen çocuklar, kumlarla oynadı, ayaklarını denizi soktu. Sahildeki restoran ve kafeteryalarda neredeyse oturacak yer kalmadı. Kimileri de deniz manzarası eşliğinde selfie yaptı.

Saman İskelesi'ndeki park çocuklarla dolarken, ebeveynleri de buradaki çay bahçesinde oturdu. Bazı Marmarisliler de sahilde kurdukları masalarında piknik yaparken bir yandan da oltalarını denize salarak balık tutmanın keyfini yaşadı.

Ankara'dan torununu görmek için Marmaris'e geldiğini belirten emekli Mehmet Aslan Bahçe, "Gelirken soğuk olabileceğini düşünüp, montla geldim. Ankara'da her yer kar ile kaplıyken burada bahar havası var. Torunumla birlikte sahil kenarında çayımı içip eşsiz deniz manzarası eşliğinde güzel havanın keyfini çıkarıyorum. Ankara'ya döndüğümde tüm dostlara bu güzellikleri anlatacağım" diye konuştu.

Ahmet Tansever, "Böyle güzel hava başka yerde yok. Ocak ayında bahar havası yaşıyoruz. Güzelliğin tadını çıkartıyorum" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar etkisini göstereceğini belirterek, "Gündüz sıcaklıklar 18- 20 derece arasında seyredecek. Nem yüzde 51- 55 arası. Perşembe gününden itibaren aralıklı yağmur bekliyoruz" diye konuştu.

Marmaris ocak ayında bahar havası sahil ve parkları doldurdu

Marmaris, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:07 Kaynak: DHA
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