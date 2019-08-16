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Marmaris plajları rengarenk

3 dakika önce

MARMARİS'e tatile gelenler plajları doldururken, renkli görüntüler de oluştu.

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MARMARİS'e tatile gelenler plajları doldururken, renkli görüntüler de oluştu.
Kurban Bayramı tatili bitmesine rağmen Marmaris'teki yoğunluk azalmadı. Tatilinin son günü 6 bin aracın çıkış yaptığı ilçede, plajlar yine tıka basa doldu. Yüksek nemle birleşen 40 derece sıcaklıkta bunalan tatilciler, soluğu plajlarda aldı. Güneş banyosu yapan ya da su sporlarıyla eğlenen tatilciler, gönüllerince eğlendi. İlçede, sahil kenarlarındaki ağaç gölgelerinde piknik yapanlar da oldu.


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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:28 Kaynak: DHA
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