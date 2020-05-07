Marmaris plajları salgın sonrasına hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris'te plajların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasına hazır hale getirilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan plajlarda normalleşme sürecinin başlamasıyla halk plajlarında bakım ve onarım çalışmasına yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda plaja kum serimi yapıldı. Ayrıca tuvaletler, cankurtaran kulelerinin montajı yapılırken pandemi kurallarına uygun olarak yeni duşlar ve plajdan duşlara yürüyüş yollarının yapımına başlandı. Park Bahçeler Müdürlüğü de yürüyüş yolunda peyzaj çalışması yapacak.

-Sosyal mesafe gözetilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda haziran sonrasında turizmde hareketlilik beklediklerini belirtti.

İlçede sahillerin kapalı olduğunu hatta yürümenin ve denize girmenin yasaklandığını hatırlatan Oktay, "Türkiye bir normalleşme sürecine girdi. Biz de buna göre hazırlığımızı yapıyoruz. Tabi ki hiçbir şey geçen yılki gibi olmayacak. Bu yıl plajlarımızı koronavirüs tedbirlerine göre düzenliyoruz. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları önceliğimiz olacak. Bu çerçevede fiziki şartlarda bazı değişimler yapıyoruz. Yeni duşlar, plaj içinde bazı yürüyüş yolları yapıyoruz. Bakanlığın açıklamalarına göre hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.