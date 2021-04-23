Marmaris polisi araç konvoyu ile 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında motosiklet ve araçlarıyla konvoy oluşturup, ilçe turu atıp, 'Evde kalın çağrısı yaptı', Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde çeşitli sosyal mesajlar içeren dövizler pankartlar taşıdı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, trafik, terör, toplum destekli polislik ve istihbarat birimi ekipleri 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Polisler, üzerlerinde KADES (Kadın Destek Uygulaması) ve 'Kadına şiddete hayır' yazılı tişört giydi.

Türk bayrağı ve Atatürk posteri asılı araçlarıyla Emniyet Kavşağı'nda konvoy oluşturan polis ekipleri, 23 Nisan marşları eşliğinde ilçe turu attı. Sire çalarak ilçe sokaklarında gezen konvoy, siren çalıp, megafonla 'Evde kalın, tedbirlere uyun' çağrısı yaptı. Konvoy 1 saatlik turun ardından Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önüne geldi. Polisler, burada konfeti patlatarak kendilerini izleyen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yabancıların çocuklarına balon hediye etti. Atatürk Anıtı önünde üzerlerinde KADES yazılı tişörtlerle toplanan polisler, 'Maske, mesafe ve temizlik hepimiz için', '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun' ve 'Evde kalın tedbirlere uyun sağlıklı kalın' dövizleri açtı. Toplum Destekli Grup Amirliği'nin üzerinde 'Çocuk Polisi' yazan 'Kanka Polisi' de meydandaki yerini aldı. Kısıtlamadan muaf olün yabancı uyrukluların çocukları Kanka Polis maskotu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekipler, daha sonra tekrar araçlarına binip, ilçe turuna kaldıkları yerden devam etti.