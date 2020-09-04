Marmaris polisi turistlere maske dağıttı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisler yabancı turistlere maske dağıtımı yaptı. Rus uyruklu iki çift ve iki Türk rehber polislerle birlikte maske dağıtarak kurallara uyulması konusunda bilgilendirme yaptı. Bin 200 maske yaklaşık 3 saatte yabancı turistlere dağıtıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün akşam saat 21.00'den 00.00'a kadar Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde yabancı turistlere maske dağıttı. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu meydanda iki Rus çift ve iki rehber, maske dağıtım yapan polislere gönüllü yardımcı oldu. Rus çiftler, maske takmayan yabancı uyruklu turistlere maske hediye ederek kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu. Cadde üzerinde dolaşan ve park halindeki polis araçlarından megafonla İngilizce ile Rusça "Değerli misafirlerimiz koronavirüs salgını ile birlikte yeni bir döneme giriyoruz artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz lütfen rehavete kapılmayalım tedbiri elden bırakmayalım maske takmaya sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de hep birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz" şeklinde anons yapıldı.

Yabancı turistlerin yanı sıra yanında maske bulunmayan tatilci ile Marmarislilere de maske hediye edildi.

POLİSİ GÖREN MASKEYİ KOLUNDAN VE CEBİNDEN ÇIKARDIMeydan üzerinde polisi gören yabancı turistler kollarında ve ceplerinde taşıdıkları maskeleri çıkartarak taktı. Polisler, yabancı turistleri uyarıda bulunarak maske hediye etti. Polisin kibar uyarılarını duyan turistler cep telefonuyla görüntü çekerek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. 3 saat süreyle yapılan denetimlerde çok sayıda tatilci, Marmarisli ve yabancı turistlerin maske takarak kurallara uyduğu görüldü. Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla 13 Mayıs 2020 tarihinden itibaren maske takma zorunluluğu getirilmişti. Maske takmayan kişilere 900 lira para cezası kesilmeye başlanmıştı.

RUS ÇİFT, "MASKE DAĞITIP POLİSE YARDIMCI OLMAK GÜZELDİ"Marmaris'e bir hafta tatile gelen Helena ve Palloviç Nikolay Gulayec çifti, "Maske takmadığımız için suçlu hissettik. Gönüllü olarak Türk polisi ile birlikte turistlere maske dağıtımı yaptık. Marmaris ve Türkiye çok güzel bir yer. Burada tatil yapmaktan büyük huzur ve güven duyduk. Koronavirüs ile ilgili çok ciddi tedbirler alınıyor. Yapılan denetimlerle virüs tedbirlerine uyulduğunu gördük. Bir anı olarak hafızamızda duracak ve ülkemize döndüğümüzde bu yaptığımız güzel şeyi anlatacağız" dedi. Rehber Kudret Gökçü ise, "Polislere yardımcı oldum. Rus rehberiyim. Rus turistlere maske vererek onlara tedbirler hakkında bilgi verdim" dedi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Yabancı turistlerin maske takmadığını fark ettik. Maske temin etme konusunda sıkıntı yaşamamaları ve kuralları uymaları için böyle bir etkinlik başlattık. Ekip otolarımızdan megafonla ilçenin ana caddelerinde dolaşıp ya da park halinde İngiliz ve Rusça anonslar yapıyoruz. Bu bilgilendirmelerimiz turizm sezonu sonuna kadar devam edecek. Yaya devriye gezen ekiplerimiz uyarılarda bulunarak maske takmayan kişilere hediye edecek" dedi.