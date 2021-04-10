Son dakika haberi... Bisikletli polisler, 'kadına şiddete hayır' yazan tişörtleriyle korteje katıldı - Son Dakika

Villasına yapılan baskında dikkat çeken detay! Kimse görmesin diye branda çektirmiş

Bakan Selçuk'tan öğrencilerin merak ettiği 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

Ukrayna lideri ile kameralar karşısına geçen Erdoğan'dan kritik Donbass ve Kırım mesajı

Ev inşaatı için yapılan kazıdan çıkanı görünce kendinden geçti! Yetkililer anında el koydu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü kapsamında ekipler kortej düzenledi. 'Martı' adı verilen bisikletli polis timleri 'Kadına şiddete hayır' ve 'KADES önemli' yazılı tişört ile şapka takarak korteje eşlik etti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, trafik, terör ve 6 yunus motosiklet timi 10 isan Polis Haftası kutlamaları kapsamında kortej düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'ın başında bulunduğu kortej ilçe merkezinin ana ve ara caddelerinde siren çalıp, 'Evde kalın sağlıklı kalın', 'Lütfen virüs tedbirlerine uyun' anonsları yapıldı. 'Martı' adlı bisikletli polis timleri 'Kadına şiddete hayır' ve 'KADES önemli' yazılı tişört ile şapka takarak korteje eşlik etti. Vatandaşlar, pencere ve balkonlarından alkış tutarak cep telefonuyla video çekip sosyal medya hesaplarından, İyi ki varsınız, gururumuzsunuz yorumu ile paylaştı. İki saat süren kortej İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde son buldu.