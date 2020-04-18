Marmaris polisinden kapıda kalan aileye çilingir yardımı - Son Dakika

Marmaris polisinden kapıda kalan aileye çilingir yardımı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'nde evinin bahçesinde hava almak ve çocukları ile vakit geçirmek için bahçeye çıkan 34 yaşındaki Sıdıka Y. Dereağzı, kapının anahtarını içeride unutunca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Beldibi mahallesindeki müstakil evinde yaşayan ve hava almak için iki çocuğu ile birlikte vakit geçirmek için evinin bahçesinde otururken anahtarı kapının arkasında unuttuğunu fark eden Sıdıka Y. Dereağzı, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. Çağrı üzerine durum Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çilingir ustasını evinden alarak yardım talebinde bulunan kadının adresine getirdi.

Dışarıda kalan kadının kapısı çilingir ustası tarafından açıldı. Evine giren aile "Bu zor zamanlarda polislerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Onların haklarını ödeyemeyiz" dedi.

Yardıma gelen polis ekipleri ise "Eviniz de kalın sağlıklı kalın" diyerek çilingir ustasını evine geri götürdüler.

Korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evinde kalan insanlara ilçede görevli tüm birimler yardım seferberliği yapıyor.