Marmaris polisinden vatandaşa sürpriz evlilik yıl dönümü pastası - Son Dakika

Korona virüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önleme kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararlarından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların tüm özel ve genel ihtiyaçlarına özverili ve hızlı şekilde yetişen yetkililer bazı özel taleplere de cevap veriyor.



Muğla'nın Marmaris İlçesinde 2013 yılında 23 Nisan günü tanışan Gözde Sözbaş Erol (34) ve aynı gün doğum günü olan Tayfun Erol (40) çiftine Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler pasta ile sürpriz evlilik yıl dönümü kutlaması yaptı.



İzmir'de yaşayan ailelerinden birisinin Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak özel durumu bildirmeleri üzerine kayıtsız kalmayan polisler, pasta alıp ailenin adresine gittiler. Marmaris Tepe Mahallesindeki adrese ellerinde pasta ile giden polis ekiplerini kapıda Tayun Erol'u eşi Gözde Sözbaş Erol karşıladı. Polisleri pasta ile karşısında gören genç kadın ilk şaşkınlığını attıktan sonra sürpriz için teşekkür etti.



Gözde Sözbaş Erol, "Hiç kimse gelmiyor diye çok üzülmüştüm. Sizleri görünce çok mutlu oldum. Hem benim, hem de eşimin doğum günü ve aynı zamanda evlilik yıl dönümümüz. Marmaris polisi çok düşünceli minnettarız" dedi. - MUĞLA