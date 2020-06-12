Marmaris polisinin hızı, uyuşturucu tacirlerini bile şaşırttı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonu öncesi çalışmalarını yoğunlaştıran Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kurbanlarını bekleyen uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı. Uyuşturucu madde ile yakalanan iki kişin gözaltına alındı.



Turizm sezonun başlaması ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir apartta kalan şahsın ilçeye daha fazla miktarda getirilen uyuşturucu maddeleri müşteri bulup servis edeceği yolunda ihbar aldı.



Polis ekiplerinin fiziki ve teknik takip sonucu elde ettikleri deliller neticesinde Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'nın arama kararı izni ile narkotik ekipleri bir aparta baskın yaparak ilgili kişinin odasında arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu odada servis edilmeye hazır vaziyette farklı ağırlıklarda toz esrar, tütünle karışık esrar ve metanfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili odada kalan K.S. isimli şahıs gözaltına alındı.



Burada elde edilen verilerden yola çıkan narkotik timleri uyuşturucu maddelerin ormanlık alanda saklandığını ve ana dağıtım merkezinin de B.O. isimli şahıs olduğunu tespit etti.



Narkotik timleri tarafından ormanlık alanda yapılan aramda ise çok miktarda toz esrar ile hassas terazi ele geçirdi. Uyuşturucu madde ile birlikte hassas terazi ile M.O. isimli zanlı da gözaltına alındı.



Gözaltındaki şahısların sorgusunun devam ettiği bildirildi. - MUĞLA