Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici süre durduruldu - Son Dakika

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Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici süre durduruldu
6 saat önce
Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici süre durduruldu Marmaris'ten Yunanistan'ın Rodos Adası'na haftanın iki günü yapılan feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.
Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici süre durduruldu
MUĞLA - Marmaris'ten Yunanistan'ın Rodos Adası'na haftanın iki günü yapılan feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.
Yunanistan'ın Korona virüs kapsamında aldığı tedbirler nedeniyle Rodos Adası'ndan turistlerin Marmaris ilçesine gelmemesi ve vatandaşların gitmemesi nedeniyle seyahat acenteleri geçici süreyle feribot seferlerini durdurulduğu bildirildi.
Marmaris Deniz sınır kapısının açık ve faaliyetine devam ettiği bildirildi. Marmaris-Rodos feribotla geliş-gidişlerin önümüzde ki günlerde gelecek olan talebe göre devam edeceği ve kargo taşımacılığının devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:33 Kaynak: İHA
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