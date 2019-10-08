Son Dakika Haberleri: Marmaris Rusça olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı
Son Dakika Güncel Marmaris Rusça olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı

Marmaris Rusça olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı

1 saat önce

Ünlü Rus şair Aleksandr Puşkin'in 220. doğum günü anısına, Türkiye'deki çift dilli çocuklara ve Rusça öğrenenlere yönelik düzenlenen Rusça Olimpiyatları'nın final etabı Marmaris'te yapıldı.

Marmaris Rusça olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı, System.String[]

Ünlü Rus şair Aleksandr Puşkin'in 220. doğum günü anısına, Türkiye'deki çift dilli çocuklara ve Rusça öğrenenlere yönelik düzenlenen Rusça Olimpiyatları'nın final etabı Marmaris'te yapıldı. Karina Düzçimen'in Başkanı olduğu Slav Dilleri Eğitimcileri ve Tercümanları Derneği tarafından düzenlenen ve Rus Dünyası Vakfı da hibe desteği verdiği etkinlik, Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.


3000'den fazla katılımcı arasından en iyi sonuçları gösteren yaklaşık 100 finalist; Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ve eğitim kurumlarının Rusça ile ilgili bölümlerinin başkanları ve öğretmenlerinin yanı sıra Rusça kursları düzenleyen Rus kuruluşlarının başkanları eşliğinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden Marmaris'e geldi. Yarışmanın birincilerine Rusya'daki üniversitelerde eğitim bursu verildi.


Dans gösterilerinin yanı sıra Rus şairlerin şiirleri ve Rusça şarkılarla sona eren programa Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, Rusya Federasyonu Başkanlığına bağlı Rusya Ulusal Ekonomi Akademisi (RANEPA) temsilcileri katılarak dereceye girenlere plaket verdi. - MUĞLA

Aleksandr Puşkin, Marmaris, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu öncesi Trump'tan yeni açıklama: 50 asker bölgeden çıktı
Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan ilk yorum geldi Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Trump'a cevabı terör koridorunu yararak verin Suriye sınırında hazırlık - Trump'la anlaşan Türkiye'nin operasyon planıyla ilgili cevabı bilinmeyen 5 soru

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 11:17:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris Rusça olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]