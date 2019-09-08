Son Dakika Haberleri: Marmaris sahilleri yabancılara kaldı
Son Dakika Güncel Haber

Marmaris sahilleri yabancılara kaldı

43 dakika önce

MARMARİS'teki mavi bayraklı sahiller, yerli tatilci ve gurbetçilerin dönmesiyle yabancı turistlere kaldı.

Marmaris sahilleri yabancılara kaldı, System.String[]

MARMARİS'teki mavi bayraklı sahiller, yerli tatilci ve gurbetçilerin dönmesiyle yabancı turistlere kaldı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala yazlıkçı ve tatilcilerin memleketlerine dönmesi, vatandaşların hazırlık için evlerine çekilmesiyle, eşsiz mavi bayraklı plajlar turistlere kaldı. Deniz suyu sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü Marmaris'te, şehir merkezindeki sahillerde yabancı turistler, tatilin keyfini çıkardı. Kimi turistler şezlonglarını denize çekerek gelen esintiyle serinlemeye çalışırken, bazıları şemsiye altında kitap okuyup dinlenmeyi tercih etti. Heyecan arayanlar ise deniz paraşütü, hamburger ve jet ski ile gün boyu eğlendi.

Marmaris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi
Son dakika: MSB duyurdu: TSK ve ABD ilk ortak kara devriyesine başladı Antalya Valisi, 30 milyon yıllık mağarada ezan okutturdu Son Dakika: Türk ve ABD askerlerinin ortak gerçekleştirdiği kara devriyesinden ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 10:39:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris sahilleri yabancılara kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]