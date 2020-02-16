Marmaris sahillerinde "güneşli hava" yoğunluğu - Son Dakika
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Marmaris sahillerinde "güneşli hava" yoğunluğu

6 saat önce

Antalya ve Muğla'da güzel havayı değerlendirenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya ve Muğla'da güzel havayı değerlendirenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava hakim olurken Batı Akdeniz ve Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinde, baharı aratmayan günler yaşanıyor.

Havanın 20, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da, güzel havayı değerlendirmek isteyenler, sahillerde güneşin tadını çıkardı.

Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda vakit geçiren vatandaşlar ve turistlerden bazıları yürüyüş yaptı, bazıları güneşlendi.

Muğla'nın kıyı ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de güneşli bir gün yaşandı.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü bölgede tatilciler ve kent yaşayanları, kıyı şeridinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Marmaris ilçesinde Halk Plajı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde yoğunluk oluşturanlardan bazıları yürüyüş yaptı, bazıları ise deniz kenarında oturarak güneşin keyfini yaşadı.

Bazı aileler çocukları ve köpekleriyle plajda oynadı.

Bodrum'da ise güneşli havayı fırsat bilenler, Paşatarlası ve Kumbahçe Plajlarında yürüyüş yapıp, kafelerde oturarak güneşlendi.

Yelkenciler de güneşli havayı değerlendirip antrenman yaptı.

Fethiye'de de güneşli hava dolayısıyla Ölüdeniz Plajı'nda yoğunluk yaşandı.

Marmaris sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Güney Ege, Marmaris, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:43 Kaynak: AA
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