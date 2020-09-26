Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi - Son Dakika

Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi sahilleri, yerli turistlerin memleketlerine dönmesiyle yabancı turistlere kaldı.

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesi sahilleri, yerli turistlerin memleketlerine dönmesiyle yabancı turistlere kaldı. Sahilleri, havuz ve plajları dolduran yabancı turistler, kentin keyfini sürüyor.

Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 41 dereceyi gösterdiği Marmaris'te yerli turist memleketlerine döndü. Yerli tatilciler gidince sahiller çoğunluğu İngiliz, Rus, Ukrayna ve Ortadoğulu turistlere kaldı.  Deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu ilçe merkezindeki plajlarda heyecan arayanlar su sporlarında muz, ringa, deniz paraşütü ve jet-ski yaparak eğleniyor. Otel havuz başları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu.

MARMARİS ÇOK GÜZEL VE HUZURLUKente ilk ziyareti olduğunu, 10 günlük tatile geldiğini belirten Rus hemşire Sonia Grusenka Zaitsev (27), "Marmaris'in cadde, sokak ve plajları çok güzel. Düzenli ve güzel şehir. Herkes saygılı ve sıcakkanlı. Gündüz güneşliyorum ve denize giriyorum. Akşam arkadaşlarımla yürüyerek güzelliklerini keşfediyorum. Döndüğümde dostlarıma tavsiye edeceğim" dedi. İngiliz Gloria Bennetty (32), "Dünyanın her yerini dolaşır gelir yine Marmaris'te tatil yaparım. Marmaris çok güzel ve harika bir turizm cenneti" dedi. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, "Marmaris ilçe merkezinde şu anda 50 bine yakın yabancı turist konaklamaktadır. Misafirlerimizin yüzde 70'i İngiliz, yüzde 20'si Rus ve diğerleri Ukrayna ile İskandinav ülkeleri oluşturmaktadır. Tatilcilerden boşalan tesislerimizi yabancı turistler doldurdu. Kasım ayına kadar yabancı turistlerin geleceğinden umutluyuz" dedi.Beş yıldızlı bir otelin havuzunda garsonluk yapan Talip Uçar, "Şu an Rus, Ukrayna ve İngiliz turistler otelimizde tatil yapıyorlar. Otelimiz dolu ve keyifle hizmet ediyoruz" dedi. Marmaris ilçe merkezindeki plajlarda masörlük yapan Rıdvan Aldemir(25), " Turistlere plajlarda masaj yapıyorum. Bu sene çok iyi yabancı turist ve tatilci vardı. Tatilciler ve yazlıkçılar gitti şimdi yabancı turistlere hizmet veriyorum. Şu anda yabancı turistler masaja yoğun ilgi gösteriyor. Günde 15 turiste masaj yapıyorum" dedi.


Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi
Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi

Marmaris, Ukrayna, turist, Rus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi - Son Dakika

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