Marmaris sahillerinde yabancı turist bereketi - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi sahilleri, yerli turistlerin memleketlerine dönmesiyle yabancı turistlere kaldı. Sahilleri, havuz ve plajları dolduran yabancı turistler, kentin keyfini sürüyor.

Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 41 dereceyi gösterdiği Marmaris'te yerli turist memleketlerine döndü. Yerli tatilciler gidince sahiller çoğunluğu İngiliz, Rus, Ukrayna ve Ortadoğulu turistlere kaldı. Deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu ilçe merkezindeki plajlarda heyecan arayanlar su sporlarında muz, ringa, deniz paraşütü ve jet-ski yaparak eğleniyor. Otel havuz başları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu.