MARMARİS - HATİPİRİMİ - Son Dakika
Üye Girişi

MARMARİS - HATİPİRİMİ

30.08.2021 10:38
MARMARİS - HATİPİRİMİ

HATİPİRİMİ mahallesinde 30. 08. 2021 Pazartesi günü saat 06: 54: 00'dan itibaren 4 saat Plansız kesinti öngörülmektedir.

MARMARİS - HATİPİRİMİ mahallesinde 30. 08. 2021 Pazartesi günü saat 06: 54: 00'dan itibaren 4 saat Plansız kesinti öngörülmektedir.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Aydın Valiliği duyurdu, Pazar günleri kapalı olacak Aydın Valiliği duyurdu, Pazar günleri kapalı olacak Beylikdüzü'nde aynı iş yerine 4 yılda 6'ncı soygun... Lastik dükkanında hırsızlık anı kamerada Beylikdüzü'nde aynı iş yerine 4 yılda 6'ncı soygun... Lastik dükkanında hırsızlık anı kamerada Çan 'da alzheimer hastası vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor Çan 'da alzheimer hastası vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor

Pazar, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum MARMARİS - HATİPİRİMİ - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
23:58 Pele'nin başarı dolu hayat hikayesi! Ondan başka başarabilen biri yok
23:44 Kırklareli'nde feci kaza! 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
23:26 Pele'nin ölümünü maçtan önce öğrenen yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı
23:26 Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya jet yanıt: İstifanı bekliyorum Bakan bey!
23:06 Çocuk parkında korkunç olay! 4 çocuk babası adam intihar etti
23:06 Pele'nin ölümünün ardından yıldız isimler üst üste duygusal mesajlar paylaştı
22:45 Pele'nin vefatını öğrenen Beşiktaşlı Josef'ten duygusal sözler: Kabullenmek kolay değil
22:30 Futbolun iki efsanesi artık aramızda değil! İşte Pele ve Maradona'dan kalan son görüntü...
22:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun önerisi kriz yarattı! İYİ Parti ile DEVA, CHP'ye uymadı
21:53 Tehlikeli gerilim! Çin savaş jeti ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2022 07:06:05. #1.11#
SON DAKİKA: MARMARİS - HATİPİRİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement