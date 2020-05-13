Marmaris sokakları çocuklarla şenlendi - Son Dakika

Marmaris'te, sokağa çıkan çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda polisler tarafından sık sık uyarıldı.



Korona virüsü (kovid-19) salgınını önleme amacı ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Pazar günü (10 mayıs) 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün ise kontrollü normalleşme planına göre 0-14 yaş arası çocuklar ve aileleri saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıdaydı.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında günler sonra sokağa çıkabilecek olan çocuklar için dezenfekte edilen parklar doldu taştı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler her sokakta ve park çevrelerinde sosyal mesafe ve maske denetimi yaparak uyarılarda bulundu.



Sahil yürüme bantları ve sahildeki parklar sadece çocuklar ve aileleri için açıldı, çocukları olmadan yalnız geçen vatandaşlar uyarılar ile yolun diğer tarafından gönderildi. Polis araçlarından megafon ile sık sık, "Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim, sahil şeridi sadece 0-14 yaş çocuklar ve aileleri içindir, maskelerimizi takalım" diyerek uyarılarda bulunuldu.



Oğlu ile Beldini Mahallesinde ki Çocuk Trafik eğitim parkına gelen Volkan Çelik, "Serbest meslek sahibiyim 55 gündür evdeyiz, evden ders çalışıyoruz annesi çalıştığı için ben ilgileniyorum, bu günde bisiklet ile buraya geldik 4 saatimizi bisiklet binerek ve evimizin yakınlarında gezerek değerlendireceğiz " dedi.



Yaklaşık 50 gündür sokağa çıkmayan çocuklar bisikletleri ile bol bol gezdi, paten kaydı, parklarda oynadı. Havanın 30 derece sıcaklıkta olması aileleri en çok sahillere yöneltti.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler devriye halinde gezerek vatandaşları sık sık uyardı, özellikle sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara ve çocuklarını maskesiz çıkaran ailelere de hıfzıssıhha kuralları ve kabahatler kanunlarına göre 392Lira ile 3150 Lira arasında idari para cezaları kesildi. Özellikle Marmaris merkezde trafik ara ara durma noktasına geldi.



15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü yine saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. - MUĞLA