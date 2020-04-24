Marmaris sokakları hayvanlara kaldı - Son Dakika

Marmaris sokakları hayvanlara kaldı
7 saat önce
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde cadde ve sokaklar, koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hayvanlara kaldı.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde cadde ve sokaklar, koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hayvanlara kaldı. İnekler karayolunda rahatça dolaşırken, kedi ve köpekler duvar diplerine bırakılan kuru mamaları yedi.Marmaris'te koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ardından cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı. Araç trafiğinin en işlek olduğu Marmaris- Datça Karayolu 7'nci kilometresinde inekler rahatça dolaştı. İlçenin ana cadde ve sokaklarında da benzer görüntüler yaşandı. Kedi ve köpekler, boş sokaklarda rahatça dolaştı. Kaldırım ve duvar üstlerine bırakılan kuru mamaları yiyen kediler, rahatça oyunlar oynadı, birbirlerini kovaladı. Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı halk plajında güvercinler bırakılan ekmek kırıntıları ve buğdayları yedi. Karınları doyan güvercinler plajda özgürce uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:34 Kaynak: DHA
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