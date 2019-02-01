Son Dakika Haberleri: Marmaris Sokakları Yazdan Kalma Yoğunluk Yaşadı

Marmaris Sokakları Yazdan Kalma Yoğunluk Yaşadı

1 saat önce

Marmaris sokakları yazdan kalma yoğunluk yaşadıMUĞLA - Marmaris yaklaşık yirmi gündür etkili yağış altında.

Marmaris sokakları yazdan kalma yoğunluk yaşadı

MUĞLA - Marmaris yaklaşık yirmi gündür etkili yağış altında. Bugünde devam eden yağışlar akşam durunca vatandaşlar soluğu sokakta aldı. Yağışlı havalardan bunalan ilçe yaşayanları güzel havanın tadını çıkardı. İlçe sokakları kısa sürede yazdan kalma yoğunluk yaşadı.
Menteşe yöresi, Doğu Karadeniz'den sonra Türkiye'de en çok yağış alan ikinci yer. Menteşe yöresinde yer alan Marmaris son yılların en yağışlı kışlarından birini yaşıyor. Yaklaşık yirmi gündür ilçede yağışlı hava etkisini sürdürüyor. İlçe yaşayanları mümkün olmadıkça kapalı alanlardan dışarı çıkamıyor. Bugün de gün boyu yağışlı havanın etkili olduğu ilçede akşam saatlerinde yağış durdu. İlçe sakinleri yağışın durmasını fırsat bilerek soluğu sokak aldı. İlçede uzun zamandır boş olan sokaklar kısa sürede yazdan kalma yoğunluğa ulaştı. Restoran ve kafe gibi mekanları da tercih etmeyen vatandaşlar bol bol yürüyüş yaptı. İHA mikrofonuna konuşan vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

Menteşe, Marmaris, Yerel
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