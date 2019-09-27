Son Dakika Haberleri: Marmaris sonbaharda yaz sezonunu yaşıyor
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Marmaris sonbaharda yaz sezonunu yaşıyor

1 saat önce

Marmaris sonbaharda yaz sezonunu yaşıyor Yerli ve yabancı turistler sıcak havanın ve denizin keyfini yaşıyorMUĞLA - Türkiye'nin gözde turizm beldelerinden Marmaris'te yaz sezonu devam ediyor.

Marmaris sonbaharda yaz sezonunu yaşıyor

Yerli ve yabancı turistler sıcak havanın ve denizin keyfini yaşıyor

MUĞLA - Türkiye'nin gözde turizm beldelerinden Marmaris'te yaz sezonu devam ediyor. Sonbaharda bile yaz sıcaklarının hakim olduğu ilçede yerli ve yabancı turistlerin güneşin ve denizin keyfini yaşamak için sahillere akın edince denizde ve kumsalda renkli görüntüler oluştu.

İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde sonbahar iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Yağmur ve rüzgarla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Önceki gün Marmaris'te de etkili olan yağışlar, yerini güneşli havaya bıraktı.

Sonbaharın tadını çıkarmak isteyen yerli -yabancı turistler ve Marmaris sakinleri de plajları doldurdu. Gün boyu denize girip güneşlenen turistler plajda renkli görüntüler oluşturdu.

Marmaris sonbaharda yaz sezonunu yaşıyor

Marmaris, Türkiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
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