Marmaris Stadı'nda bakım çalışmaları başladı
7 saat önce
Marmaris Stadı'nda bakım ve onarım çalışmaları başladıMuğla genelinde tesislerde başlatılan yenilenme çalışmaları kapsamında Marmaris Stadı'nda da çalışmalar başladı.
Marmaris
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
Stadı'nda bakım ve onarım çalışmaları başladı Muğla
genelinde tesislerde başlatılan yenilenme çalışmaları kapsamında Marmaris Stadı'nda da çalışmalar başladı. Sahada incelemelerde bulunan Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nihat Ekinciler tüm eksikleri tespit ederek, hızlı bir çalışma başlattı. Stattaki yenilenmeyle, sporcuların daha konforlu bir ortamda çalışma yapmaları hedefleniyor. - MUĞLA
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