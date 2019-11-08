Marmaris stadyumu yenileniyor

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris stadyumunun yenileceğini bildirdi.

Mete, ziyaret ettiği Marmaris Stadyumunda yetkililerden bilgi aldı. Buradaki incelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Mete, yaptığı açıklamada, stadyuma yatırım yapılmasının önünde engel olan imar konularını belediyeyle çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Marmaris'e turizm fakültesi kazandırmak içinde yer ve bina arayışı içinde olduklarını belirten Mete, "Marmaris'e yeni bir şeyler kazandırmanın derdindeyiz. Saha suni çime çevrilecek. Soyunma odaları yenilecek. Sporseverlere daha rahat ve güzel bir spor imkanı sunacağız." dedi.

Mete, stadyumun yenilenmesi için 2,8 milyonluk yatırım yapılacağını kaydeti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da gazetecilere stadyumun yenilenmesiyle ilgili teknik detaylar konusunda bilgi verdi.