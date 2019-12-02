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Marmaris'ta 'Sen kaskınla çok daha havalısın' projesi

6 saat önce

Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy önderliğinde "Sen kaskınla çok daha havalısın" sloganlı kask takma projesi başlatıldı.

Marmaris'ta 'Sen kaskınla çok daha havalısın' projesi, System.String[]

Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy önderliğinde "Sen kaskınla çok daha havalısın" sloganlı kask takma projesi başlatıldı.


Proje, Marmaris Sabancı Anadolu Lisesinde tanıtıldı. Projeye İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Emniyet müdürü Namık Söylemez, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan katıldı. Proje gençlere anlatılıp kask takmanın önemi vurgulandı. Marmaris' te ilçe trafiğe kayıtlı 26 bin motosiklet olduğu ve çevre ilçelerden gelenler ile birlikte bu sayının 30 bini geçtiği belirtilen projede öğrencilere kask dağıtıldı. Kask kullanımı ile ilgili eğitimler verilerek, kaza videoları izletildi.


İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yaptığı açıklamada; "Motosiklet kullanıcılarının kask kullanması hem yasal, hem de yaşamsal zorunluluktur. Ölümlü motosiklet kazalarının büyük çoğunluğu ise baş bölgesine alınan darbeler sonucu oluşmaktadır. Türkiye geldiği nokta olarak gelişmiş ve büyük bir ülke. Trafik kurallarına uyma konusunda da gelişmiş ülke olduğumuzu göstermeliyiz. İlçemizde 26 bin kayıtlı motosiklet var. Kask kullanımı da en üst seviyede olmalı. Öğrencilerimiz de trafik kurallarına uymalı. Kendi yaşamları için dikkatli olmalı. Kasksız motosiklet kullanmayın" dedi.


Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Bahadır Türkyaşa ise, öğrencilere kask kullanımı ile ilgili eğitim verdi. Sunumun ardından öğrencilere motosiklet kazaları videoları gösterdi. Marmaris'teki denetimler ve kesilen cezalarla ilgili de bilgiler aktaran Bahadır Türkyaşa, yılbaşından beri sürücülere toplam 4 milyon 820 bin 688 lira para cezası uygulandığını da belirtti.


Kaymakam Aksoy, kask dağıtımında kendisi de kask giyerek gazetecilere poz verdi. Öğrencilere kaskları, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'la birlikte, Marmaris Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan dağıttı. - MUĞLA

Ertuğ Şevket Aksoy, Motosiklet, Jandarma, Marmaris, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:28 Kaynak: İHA
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