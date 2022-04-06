Marmaris'te 1,5 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Marmaris'te 1,5 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi

06.04.2022 22:54
Marmaris'te 1,5 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaz aylarının yaklaşması ile polis ekipleri turistik bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın il dışından Marmaris ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. İçerisinde P.H. isimli bir kadının da bulunduğu şüpheli şahıs O.A.'nın kullandığı otomobili ilçe girişinde durduran ekipler, narkotik köpeği Coco ile otomobil içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada tahmini piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 5 kilo 890 gram esrar maddesi, 618,95 gram metamfetamin maddesi ve 0,56 gram kokain maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ve P.H. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Marmaris'te 1,5 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi

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Türk Lirası, Uyuşturucu, Marmaris, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te 1,5 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te 1,5 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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