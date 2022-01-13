Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 1 yılda yağan yağmurun yaklaşık 3'te 1'i, 4 günde düştü. Yılda ortalama metrekareye 1126 kilogram yağışın düştüğü ilçede 4 günde bu oran metrekareye 414,6 kilogram olarak ölçüldü.

Marmaris ve 13 kırsal mahallesinde, 8 Ocak'ta başlayan yağmur, akşam saatlerinde, 20 dakika süren ve şiddetini artırdıkça ceviz büyüklüğüne ulaşan doluya döndü. İlçe merkezi, uzun süreli dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolunun ardından yağmur da düne kadar devam etti. En yüksek yağış miktarı 9 Ocak'ta yaşandı, 24 saatte metrekareye 200 kilogram yağmur düştü. 4 gün süreyle, aralıksız devam eden yağmurlar nedeniyle ilçedeki toplam 51 ev, iş yeri, bahçe ve tarlada su baskını yaşandı. Dolu ve yağmur nedeniyle 27 araç hasar gördü, 4 dere taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.

TOPRAK KAYMASI İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan dağlık alanların çıplak kalmasıyla akan çamurlu sular 2 istinat duvarını yıktı, toprak kaymaları meydana geldi. Toprak kayması ve su taşkınları nedeniyle Marmaris- İçmeler Mahallesi arasındaki 11 kilometrelik ve İçmeler Mahallesi-Asparan mevkisi arasındaki 17 kilometrelik yol ile İçmeler-Turunç, Bayır ve Osmaniye Mahallesi'ni birbirine bağlayan kara yolu trafiğe kapatıldı. Marmaris Körfezi ve İçmeler Mahallesi'nde dağ eteklerinden derelere dökülen çamurlu sudan deniz de kahverengiye döndü. Kırsal mahallerde zarar gören enerji nakil hatları sebebiyle de elektrik kesintileri yaşandı.3 İŞÇİ YARALANDIÇalışmalar sırasında 3 işçi kaygan zeminde düşüp hafif yaralandı. Görevliler, yağan yağmurda, olumsuzluk yaşanan alanlarda temizlik ve yolun açılması için seferber oldu. Konut, tarla ve bahçelerde sular tahliye edildi. Marmaris İlçe Defterdarlık Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışması yaptı.30 YIL ÖNCE METREKAREYE 466 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞMÜŞTÜYılda ortalama metrekareye 1126 kilogram yağış düşen Marmaris'te 4 günde yağan yağmurun metrekareye 414,6 kilogram olduğu belirtildi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçeye en son 30 yıl önce 12 Aralık 1992'de 4 günde metrekareye 466 kilogram yağmur düştüğü için sel felaketi yaşandığını, denizle caddelerin birleşip araçların suda sürüklendiği bildirildi.