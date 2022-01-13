Üye Girişi
Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı - Son Dakika

Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı

13.01.2022 15:10
Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 1 yılda yağan yağmurun yaklaşık 3'te 1'i, 4 günde düştü.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 1 yılda yağan yağmurun yaklaşık 3'te 1'i, 4 günde düştü. Yılda ortalama metrekareye 1126 kilogram yağışın düştüğü ilçede 4 günde bu oran metrekareye 414,6 kilogram olarak ölçüldü.

Marmaris ve 13 kırsal mahallesinde, 8 Ocak'ta başlayan yağmur, akşam saatlerinde, 20 dakika süren ve şiddetini artırdıkça ceviz büyüklüğüne ulaşan doluya döndü. İlçe merkezi, uzun süreli dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolunun ardından yağmur da düne kadar devam etti. En yüksek yağış miktarı 9 Ocak'ta yaşandı, 24 saatte metrekareye 200 kilogram yağmur düştü. 4 gün süreyle, aralıksız devam eden yağmurlar nedeniyle ilçedeki toplam 51 ev, iş yeri, bahçe ve tarlada su baskını yaşandı. Dolu ve yağmur nedeniyle 27 araç hasar gördü, 4 dere taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.

TOPRAK KAYMASI İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan dağlık alanların çıplak kalmasıyla akan çamurlu sular 2 istinat duvarını yıktı, toprak kaymaları meydana geldi. Toprak kayması ve su taşkınları nedeniyle Marmaris- İçmeler Mahallesi arasındaki 11 kilometrelik ve İçmeler Mahallesi-Asparan mevkisi arasındaki 17 kilometrelik yol ile İçmeler-Turunç, Bayır ve Osmaniye Mahallesi'ni birbirine bağlayan kara yolu trafiğe kapatıldı. Marmaris Körfezi ve İçmeler Mahallesi'nde dağ eteklerinden derelere dökülen çamurlu sudan deniz de kahverengiye döndü. Kırsal mahallerde zarar gören enerji nakil hatları sebebiyle de elektrik kesintileri yaşandı.3 İŞÇİ YARALANDIÇalışmalar sırasında 3 işçi kaygan zeminde düşüp hafif yaralandı. Görevliler, yağan yağmurda, olumsuzluk yaşanan alanlarda temizlik ve yolun açılması için seferber oldu. Konut, tarla ve bahçelerde sular tahliye edildi. Marmaris İlçe Defterdarlık Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışması yaptı.30 YIL ÖNCE METREKAREYE 466 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞMÜŞTÜYılda ortalama metrekareye 1126 kilogram yağış düşen Marmaris'te 4 günde yağan yağmurun metrekareye 414,6 kilogram olduğu belirtildi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçeye en son 30 yıl önce 12 Aralık 1992'de 4 günde metrekareye 466 kilogram yağmur düştüğü için sel felaketi yaşandığını, denizle caddelerin birleşip araçların suda sürüklendiği bildirildi.


Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı
Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı
Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı
Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı
Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı
Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı
Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı
Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı
Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı
Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı
YORUMLAR
500

Hisarcık, Marmaris, İçmeler, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı - Son Dakika


Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi         
14:15
Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?         
13:22
Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor         
12:56
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06

Son Dakika Haberleri
14:47 Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi
14:47 Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahsın yolculuğu başlamadan bitti! İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi
14:46 DSİ önce yazdı, sonra sildi! Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum
14:45 NATO "Saldırı olursa büyük bedel ödersiniz" demişti! Rusya, Ukrayna sınırına 10 bin asker daha yığdı
14:43 Sancar: AK Parti'nin teşvikiyle binlerce insan yakınlarını görmeye Kandil'e gitti
14:10 İnşaattan kazandığı son parayı TikToker Cellat'a göndermiş: Bir teşekkür bile etmedin!
14:09 Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'dan büyük iddia: Hedefimiz Premier Lig'de ilk 6'ya oynamak
13:47 "Beşiktaş'ın hocası kim olacak?" sorularına sinirlenen Ahmet Nur Çebi: Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir
13:38 Suriye'nin işkenceci istihbaratçısı Enver Raslan, Almanya'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı
13:36 Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 15:16:28. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te 1 yılda düşen yağışın 3'te 1'i, 4 günde yağdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement