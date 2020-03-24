Marmaris'te 10 ayrı suçtan aranan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

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Marmaris'te 10 ayrı suçtan aranan zanlı serbest bırakıldı
6 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 10 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 10 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beldibi Mahallesi'ndeki denetimlerde şüphe üzerine bir kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Ekipler, şüphelinin üzerinden çıkan Emre Ç. adına düzenlenmiş öğrenci kimliğinin sahte olduğunu tespit etti.
Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezine götürülen şüphelinin 10 ayrı suçtan aranan Oğuzhan E. (25) olduğu belirlendi.
Oğuzhan E, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:08 Kaynak: AA
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