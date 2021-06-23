Marmaris'te 10 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 11.15 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 10 kaçak göçmen, ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.