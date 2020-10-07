Marmaris'te 11 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris'te 11 kaçak göçmen kurtarıldı

07.10.2020 23:53
Marmaris'te 11 kaçak göçmen kurtarıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri gönderilen can salı içerisinde kadın ve çocukların bulunduğu 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri gönderilen can salı içerisinde kadın ve çocukların bulunduğu 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki turistik Bozburun Mahallesi Bozukkale mevkisi açıklarında saat 02.00 sıralarında can salı içinde göçmen bulunduğu ihbarı yapıldı. Devriye gezen Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan'ın Simi Adası'na 700 metre mesafede can salı içinde kürekleri alınmış sürüklenen bot tespit edildi. Can salı içinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 11 Suriye uyruklu kaçak göçmen hücum bota alınarak Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirildi. Burada doktor kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlere yiyecek ve içecek verildi. Kimlik bilgileri ve ifadeleri alınan11 kaçak göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Marmaris'te 11 kaçak göçmen kurtarıldı
Marmaris'te 11 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Marmaris, Kadın, Salı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te 11 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KKTC'nin Kapalı Maraş kararı dünyayı rahatsız etti! Tepkiler peş peşe geldi Fransa'dan Türkiye'ye skandal suçlama: Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışmalara askeri müdahalede bulunuyor MHP'li Semih Yalçın'dan "Bahçeli MHP'yi kapatsın" diyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'na yanıt: Dilini koparırız BBC'ye çıkan Paşinyan'ı terleten çıkış: Uluslararası hukuka göre 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi
Fransa evinde Ukrayna'yı 7-1 yendi Fransa evinde Ukrayna'yı 7-1 yendi         
00:08
Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı         
23:36
Didem Arslan Yılmaz'ın programında cinayeti itiraf eden şahıs, canlı yayında gözaltına alındı Didem Arslan Yılmaz'ın programında cinayeti itiraf eden şahıs, canlı yayında gözaltına alındı         
23:10
Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi         
21:54
Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim         
20:27
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu         
18:12
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 00:12:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te 11 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei