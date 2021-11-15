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Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.11.2021 20:49
Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 44 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 44 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 44 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Marmaris, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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