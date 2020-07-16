Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Atatürk Anıtı önünde bir dizi etkinlik düzenlendi.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Atatürk Anıtı önünde bir dizi etkinlik düzenlendi.
15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü mensuplarının darbe teşebbüsü sırasında en önemli merkezlerden biri olan Marmaris ilçesinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Darbe kalkışmasında FETÖ terör örgütü üyesi askerler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel ve babası Nihat Eker programa katıldı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla vali yardımcıları, siyasi, sivil toplum ve dernek temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrağı ile alanı doldurdu. Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okunmasıyla program saat 20.30'da başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından dualar okundu. 15 Temmuz'a dair sinevizyon gösterisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyonda canlı verildi. Öğrenciler 15 Temmuz'u anlatan şiirlerini okudu. Mehter takımı gösterisi ardından konuşan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, "Cumhurbaşkanı'nı ağırlayan yerdi Marmaris. Ankara ve İstanbul'dan sonra en çok olayların olduğu kilit nokta idi Marmaris. Marmaris, o gece iki polisimizi şehit verdi. Bir şehidimiz Marmaris'te görev yapıyordu. Şehit kardeşimizin anne ve babası, siz o gece bir evlat verdiniz ama milyonlarca evlat kazandınız. Ellerinizden öpüyorum" dedi.Tasavvuf müziği dinletisi ardından sela okunmasıyla tören sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 06:16 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:43 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 11:28 "Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor 11:18 Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 10:49 Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor 10:48 Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı 10:36 Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu 10:00 Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada 09:42 Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği 09:31 Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim 08:37 Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü 08:26 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur 07:18 Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı