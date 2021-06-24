Marmaris'te 16 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Haziran saat 22.25 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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