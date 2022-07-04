Marmaris'te 1788 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 1788 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Marmaris, Tragger, Muğla, Güncel, Son Dakika

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