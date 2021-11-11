MARMARİS'TE 2 ORMAN ŞEHİDİ ANISINA 50 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir (34) ile ekiplere gönüllü olarak su taşırken yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in (25) anısına oluşturulan hatıra ormanına Milli Ağaçlandırma Günü'nde 50 bin fidan dikildi.

İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki ormanda, 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle 9'uncu günde söndürülen yangında 13 bin 650 hektar ormanlık alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe nefes' sloganı ile '11 Kasım Milli Ağaçlandırma' günü kapsamında İçmeler Mahallesi'nde fidan dikim töreni yapıldı. İlçe protokolü, siyasiler, sivil toplum kuruluşu, dernek temsilcileri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte sığla, kızılçam, hünnap, keçiboynuzu, mavi ve kara servi, erguvan, yalancı akasya ve dut fidanları toprak ile buluştu.

'KISA SÜREDE MARMARİSİMİZİ YEŞERTECEĞİZ'

Marmaris İlçe Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler, "Bugün orman yangınlarında mücadele eden iki şehidimizin hatırası için 50 bin fidanı toprakla buluşturacağız. İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran'da başlayan orman yangını söndürürken hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir ile 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekiplere gönüllü olarak su taşırken yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in adı yaşatılan hatıra ormanına hoş geldiniz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim" dedi. Muğla Orman Bölge Yardımcısı Erdal Dingil ise, "Yaz ayında meydana gelen yangında iki şehidimiz için hatıra ormanı oluşturduk. Toplam 9 bin 052 hektar orman alanı tamamen yandı. Teşkilatımız olarak süratle temizlik çalışması yaptık. Gençleştirme ve temizleme çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede Marmarisimizi yeşerteceğiz. Sığla, kızılçam, hünnap, keçiboynuzu, mavi ve kara servi, erguvan, yalancı akasya ve dut fidanlarını toprakla buluşturacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da, "2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanı himayesiyle başlatılan milli ağaçlandırma gününü 11 Kasım'da yaşıyoruz. Her 11 Kasım'da cennet vatanımızın aziz topraklarına fidan dikiyoruz. İki şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

YERLEŞİK YABANCILAR DA FİDAN DİKTİ

İlçede yerleşik yaşayan restoran işletmecisi İngiliz Bahuer Hand (55), "Şehitler için geldik. Ağaç dikip, arkadaşlarımıza yardım, destek olmak için buradayız. Fidan diktiğim için çok mutluyum" dedi. Suriyeli garson Süleyman Elham, "Fidanlarımı diktim. Türk yetkililerine Allah yardım etsin. Türk devletine minnettarız. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Türkmenistan uyruklu Selevcan Omarhan da, "Memlekete katkım bulunsun diyerek fidan dikmeye geldim. Kendi vatanım gibi Türkiye'yi seviyorum. Kendi memleketim gibi can vererek ve sevgimle fidan dikiyorum" dedi. Emekli Hatice Olgun (55) ise, "Çok duyguluyum, çok mutluyum. Torunum, Türkiye ve vatanım için fidanı diktim. Çok heyecanlıyım tarif edilemez bir mutluluk" diye konuştu.