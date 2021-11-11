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BAKAN YARDIMCISI METİN, MARMARİS'TE FİDAN DİKTİ - Son Dakika

BAKAN YARDIMCISI METİN, MARMARİS'TE FİDAN DİKTİ

11.11.2021 19:49

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde, fidan dikme törene katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde, fidan dikme törene katıldı. Bodrum'da düzenlenen etkinlik sonrası helikopter ile Marmaris'e gelen Bakan Yardımcısı Metin, kendisini karşılayan kamu kurum kuruluş daire müdürleri, orman işçileri ve ilköğretim okulu öğrencileri ile bir süre sohbet etti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ile fidan dikip, can suyu veren Bakan Yardımcısı Metin, 20 gün boyunca Marmaris yangınında beraber canla başla mücadele verdiklerini söyledi. Yangın afetinin getirdiği sıkıntılara hep birlikte göğüs gerdiklerini hatırlatan Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Marmaris'te kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın sivil toplum kuruluşlarımızın herkesin canla başla mücadelesine ben de şahidim. O zor dönemi beraberce el ele, gönül gönüle atlattık. 3 ay sonra bu yanan alanların tekrar yeşillenmesi noktasında yine el ele gönül gönüle beraberiz. Bundan dolayı orman teşkilatı olarak gurur duyuyoruz, bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Gösterdikleri bu dayanışmadan dolayı gerçekten toprağına, vatanına, milletine sahip çıkan bir halkımız var. Bugün de bir festival havasında ve bir bayram havasında fidan dikim töreni gerçekleştirdik" dedi.

"İnşallah bu programların sayısı devam edecek" diyen Metin, "11 Kasım, her sene ağaçlandırma bayramı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafından hediye edildi. Ama bize her gün 11 Kasım maşallah. Biz, her gün ülkemizin her bir yerine özellikle Muğla'da, Marmaris ve diğer bölgelerimizde fidan dikmeye, tohum atmaya devam edeceğiz. Bunu da hep beraber yapacağız. İnşallah bundan sonra da bu güzel giden çalışmaların neticesini görmeye geleceğiz. Bu güzel arazide, tekrar mavi ile yeşili buluşturacağız" diye konuştu.

'ALANI ŞEHİTLERİMİZE ADADIK'

Orman yangınları sonrası yalan ve iftiralarla halkın kafasının karıştırılmaya çalışıldığını belirten Metin, şöyle sürdürdü: "Fidan dikimi esnasında bizim unutmamamız gereken 2 şehidimiz var. Onların anısına da bu bölümü ikiye ayırdık, iki şehidimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, bütün sevenlerine ve tüm Muğla'ya başsağlığı diliyoruz. Onlar bizim gönüllü kahramanlarımız ve orman kahramanlarımız. Hep beraber mücadele ettik. Arzu etmediğimiz hadiseler de meydana geldi. Şehitlerimiz her anlamda olduğu gibi vatanın her sorunun olduğu gibi bu konuda da canını ortaya koymuştur. Bu nedenle bu alanı 2'ye bölüp 2 şehidimize adadık. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, onların göstermiş olduğu bu fedakarlığa layık olmak için buraları yemyeşil yapacağız. Onların aziz hatıraları önünde eğilerek, bu fidanı toprakla buluşturuyoruz" dedi.

ŞEHİDİN BABASINDAN İSTEK

Ekiplere gönüllü olarak su taşırken yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in (25) babası Ali Akdemir, fidan dikimi sonrası Bakan Yardımcısı Metin'e oğlu için şehitlik plaketi verilmesi ve Marmaris'te sokaklara oğlunun adının verileceği çeşmeler yaptırılmasını istedi. Bakan Yardımcısı ise acılı babanın dileğinin kısa sürede yerine getirileceğini söyledi. Bakan Yardımcısı, beraberindeki heyet ile Rize'den 53 tane portakal ağacı fidanı getiren kişilerle görüştükten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Yardımcısı Metin, daha sonra ilçeden ayrıldı.

BAKAN YARDIMCISI METİN, MARMARİS'TE FİDAN DİKTİ
BAKAN YARDIMCISI METİN, MARMARİS'TE FİDAN DİKTİ
BAKAN YARDIMCISI METİN, MARMARİS'TE FİDAN DİKTİ
BAKAN YARDIMCISI METİN, MARMARİS'TE FİDAN DİKTİ
BAKAN YARDIMCISI METİN, MARMARİS'TE FİDAN DİKTİ
BAKAN YARDIMCISI METİN, MARMARİS'TE FİDAN DİKTİ
BAKAN YARDIMCISI METİN, MARMARİS'TE FİDAN DİKTİ
BAKAN YARDIMCISI METİN, MARMARİS'TE FİDAN DİKTİ
BAKAN YARDIMCISI METİN, MARMARİS'TE FİDAN DİKTİ
BAKAN YARDIMCISI METİN, MARMARİS'TE FİDAN DİKTİ
BAKAN YARDIMCISI METİN, MARMARİS'TE FİDAN DİKTİ

Fatih Metin, Marmaris, İçmeler, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN YARDIMCISI METİN, MARMARİS'TE FİDAN DİKTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN YARDIMCISI METİN, MARMARİS'TE FİDAN DİKTİ - Son Dakika
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