Marmaris'te 2'si çocuk 5 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 5 kişilik kaçak göçmen aile Yunanistan'ın Simi Adası yerine Türk karasularında bir yarımadaya çıkarak mahsur kaldı. 2'si çocuk 5 kişilik aileyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Turunç Mahallesi Çiftlik Koyu'nda karadan ulaşımı olmayan bir yarımadada yaşandı. İddiaya göre, Marmaris'ten lastik bota binen aynı aileden 5 kaçak göçmen Çiftlik Koyu açıklarında karadan ulaşımı olmayan yarımadaya çıktı. Lastik botun çözülerek açık denize sürüklenmesi sonucu, aile yarımadada mahsur kaldı. Yunanistan'ın bir adasına çıktıklarını zanneden kaçak göçmenler, bir süre sonra yiyecek ve içecekleri bitince üşümemek için ateş yaktı. Göçmenlerin yaktığı ateşi gören vatandaşların, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan göçmenleri kurtardı. Suriye uyruklu oldukları belirlenen 2'si çocuk 5 kişilik aile kıyıya çıkartıldıktan sonra Muğla İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.