Marmaris'te 2 villadan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

MARMARİS'te, 6 gün önce 2 villadan 35 bin TL değerinde mücevherat ile 8 bin 100 TL çalan Ömer Atsız (27), polisin 5 gün süren güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Atsız, mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'dan otobüsle, 14 Nisan'da Marmaris'e gelen Ömer Atsız, gün boyunca çeşitli konaklama tesisi ve restoranlara giderek iş başvurusunda bulundu. İş başvurularından sonuç alamayan Atsız, İçmeler Mahallesi'ne gitti. Lüks villaların bulunduğu mahallede parkta bekleyen Ömer Atsız, iddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde, bitişik 2 villanın ışıklarının sönmesini bekledi. Sırayla 2 villanın bahçe duvarından da atlayan Atsız, balkon kapılarını tornavidayla açıp, evlere girdi. Villa sahiplerinin uyuduğu sırada Atsız, ilk evden 3 bin 100 TL, 2'nci evden ise 35 bin TL değerinde mücevherat ile 5 bin TL nakit çaldı.

Sabah durumu fark eden villa sahiplerinin polise ihbarda bulunması üzerine ekipler, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, parmak ve ayak izi incelemesi yaptı. 5 gün boyunca 60 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüphelinin 'hırsızlık', 'uyuşturucu' gibi suçlardan 15 sabıkası bulunan Ömer Atsız olduğunu tespit etti. Otobüs Terminali ve İçmeler Mahallesinde şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Atsız, ?bugün saat 09.00 sıralarında Otobüs Terminali'nde memleketine gitmek için bilet aldığı sırada yakalandı. Ömer Atsız'ın çantasında ve üstünde yapılan aramada, villada çalınan mücevherat ile para ele geçirdi. Atsız'a 'koronavirüs tedbirlerine uymamak' ve 'maske takmamak'tan 4 bin 50 TL ceza tutanağı tutuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.